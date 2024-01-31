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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة دمياط تجهز التقديم على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية

جامعة دمياط
جامعة دمياط

اجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، بفريق العمل المعني بتجهيز ملف التقديم على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية.

وذلك بحضور  الدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة و الدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية و الدكتور وائل عبدالقادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي و الدكتورة غادة محمد الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية و الدكتورة شيرين محمد غلاب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في إطار الحرص على الترويج السياحي والتعريف بمحافظة دمياط على المستوى العالمي وتعزيزاً لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تتضمن من بين أهدافها السبعة عشر هدفاً محدداً وهو" مدن ومجتمعات محلية مستدامة".

والجدير بالذكر أن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية أحد أهم الكيانات الدولية التي حددت الإبداع كعامل استراتيجي للتنمية الحضرية المستدامة وحددت للمدن الإبداعية سبع فئات لاعتبار المدينة كمدينة إبداعية وتشمل تلك الفئات ( الحرف اليدوية , الفن الشعبى , التصميم , السينما فن الطهي , الأدب ,الفنون الإعلامية والموسيقى).

ونظراً لما تتميز به محافظة دمياط بالعديد من الفئات المستهدفة كمدينة إبداعية وانطلاقاً من دور الجامعة كمنارة استرشادية لخدمة المجتمع جاري توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة دمياط لتوثيق الفئات المستهدفة كمدينة إبداعية والعمل على تجهيز المستندات والمعلومات اللازمة لإعداد وتجهيز الملف الخاص بالتقديم على الشبكة لحين فتح باب المشاركة للعام الحالي.

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دمياط التنمية المستدامة لعام 2030 التعليم والطلاب التربية النوعية الحاسبات والذكاء الاصطناعى التنمية المستدامة الفئات المستهدفة

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