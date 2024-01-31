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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس أمناء دمياط الجديدة يقدم الدعم لذوي القدرات الخاصة.. تفاصيل

مجلس الامناء
مجلس الامناء

زار مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة،  مؤسسة الابن الخاص بدمياط الجديدة والتابع لمشروع رعاية ذوى القدرات الخاصة.

حيث تفقد المؤسسة عددا من أعضاء مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة وهم الدكتور محمد العرابي وكيل المجلس والمهندس محمد عبد الغني والدكتور اشرف رزق والدكتور ة مها عبدالحليم و رنا سمك.

من جانبه أكد  الدكتور محمد العرابي ، وكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة ، أن مجلس الأمناء يولى  اهتماما كبير بالأطفال  من ذوى القدرات الخاصة على مدار ١٥ عاما.

وأشار إلى أنه استعراض أهم انجازات المشروع واحتياجاته  لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم .

وأوضح بأن المجلس سيقدم خلال الفترة المقبلة  الكثير من الاهتمام  والدعم لذوى  القدرات الخاصة واكتشاف  أيضا  المواهب  المختلفة بينهم ودعمها.

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دمياط القدرات الخاصة الجمعيات والمؤسسات بدمياط الجديدة العرابي الجمعيات خلال الفترة المقبلة جمعيات بروتوكول

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