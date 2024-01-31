رانيا يحيى: ثروت عكاشة شخصية مستنيرة .. ونهض بالثقافة المصرية

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن فترة الخمسينات كانت تشهد نهضة ثقافية حقيقية.



وأضافت يحيى خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الراحل الدكتور ثروت عكاشة كان رجلًا مستنيرًا جدًا ومثقفًا وواعيًا وله كتب ثقافية مهمة جدًا".



وتابعت: "كان لديه خطة للنهوض بالثقافة والدولة ساعدته على ذلك" مشيرة إلى أن الثقافة استراتيجية دولة ولا بد من وجود إرادة حقيقية والرئيس دائمًا يتحدث عن بناء الإنسان ودور الفن، ولا بد أن تتكاتف كل المؤسسات لخلق رؤية استراتيجية حقيقية على الأرض".

الكلام المكتوب والواقع



واستكملت: "هناك فرق بين الكلام المكتوب والواقع على الأرض، ومصر بها الكثير من المواهب".



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.