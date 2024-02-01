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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

داليا البحيري تتعرض للإنتقاد بسبب إطلالتها في ملتقى التميز

داليا البحيري
داليا البحيري

حرصت الفنانة داليا البحيري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الأنستجرام، بصورا لها خلال حضورها حفل جوائز ملتقى التميز والإبداع العربي.

ظهرت داليا البحيري في الحفل بإطلالة غريبة عرضتها للأنتقاد من قبل متابعيها على السوشيال ميديا، حيث ظهرت ببدلة باللون الأسود المطرز بالكامل ولكن رأى البعض أنها لا تتناسب معها.

انتعلت داليا البحيري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، تزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت داليا البحيري على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

داليا البحيري
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