السكة الحديد تجري حركة تنقلات هامة لخمس قيادات بالهيئة | مستند

أجرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حركة تنقلات بين عدد من القيادات، والتي ضمت عددا من النواب عن قطاعات السلع والسلامة والبنية التحتية.

وجاءت حركة التنقلات، التي حصلت صدى البلد على نسخه منها، بتاريخ أمس الأربعاء بعد موافقة رئيس هيئة السكة الحديد كالآتي:

ترقية المهندس عماد أسعد رئيسا للادارة المركزية للرقابة على التشغيل بالقاهرة

ترقية المهندس صلاح عبد العاطي رئيسا للادارة المركزية لشؤون المنطقة الوسطى (بنية أساسية).

انتداب المهندس مجدي عبد المنصف نائبا لرئيس السكة الحديد لقطاع البنية الأساسية.

انتداب المهندس خالد فاروق نائبا لرئيس السكة الحديد لقطاع المشروعات بالإضافة لإشرافه على قضائع البضائع.

ترقية المهندس أشرف خليفة نائبا لرئيس السكة الحديد لقطاع السلامة.

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