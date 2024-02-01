عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا يحيى: المرأة المصرية محظوظة في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن الفنانين كان لهم دور كبير في حرب أكتوبر 1973.

وأكدت "يحيى"، خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": تمكين المرآة في عهد الرئيس السيسي لم يكن موجود من قبل  بهذا القدر".

وتابعت:"أري أننا محظوظين والست المصرية محظوظة لتعيش هذ الفترة برغم كل الصعوبات التي تمر بها الدولة إلا أن هناك خطوات جاده جدًا تم السير فيها في السنوات الماضية في ملف المرآة، ومنذ تولي الرئيس السيسي للحكم وهناك تغير علي الأرض حاصل بدون شعارات ومن خلال أرقام، وتولي المرآه لوظائف لم تتولها من قبل، مثل مستشار الرئيس للأمن القومي وهو منصب شديد الحساسية، إلا أنه الرئيس السيسي أولي هذا المنصب للسفيرة فايزة أبوالنجا".

أكسترا نيوز

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

الدكتور محمد الباز الدكتورة رانيا يحيى الرئيس السيسي الست المصرية ملف المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

ترشيحاتنا

السكة الحديد تجري حركة تنقلات هامة لخمس قيادات بالهيئة | مستند

رانيا يحيى: المرأة المصرية محظوظة في عهد الرئيس السيسي

«عشان ميتضحكش عليك»|تحذير عاجل من الحكومة: لا تشتروا هذه الوحدات في العاصمة الإدارية

رانيا يحيى: دور الفنانين كان بارزًا في نصر أكتوبر 1973

5 أمور أعطاها الله للنبي لم يعطها لأحد من قبله.. اعرفها

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم البارودي تبهر متابعيها بإطلالتها في حفل جوائز ملتقى التميز| شاهد

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

الجرامافون وشرائط الكاسيت تغزو معرض القاهرة للكتاب | ما القصة ؟

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ