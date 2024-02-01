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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيدة النقراشي تكشف كواليس جديدة عن اغتيال جدها مع إيمان أبوطالب..الجمعة

لدكتورة هدى شامل
لدكتورة هدى شامل أباظة حفيدة محمود فهمي النقراشى

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، الدكتورة هدى شامل أباظة، حفيدة محمود فهمي النقراشى، في حلقة خاصة من برنامج بالخط العريض على قناة الحياة، مساء غدا الجمعة. 


وتتحدث حفيدة النقراشي خلال اللقاء عن العديد من الأسرار وتسترجع الذكريات، وتجيب خلال الحلقة على السؤال الصعب: هل التاريخ ظلم أم أنصف النقراشي؟


وتكشف حفيدة النقراشي، أن عباس العقاد أهدى كتابه الحسين شهيدا إلى جدها، وكتب فيه: إلى من يعرف معنى الرجولة.


وترد الدكتورة هدى على أنباء ما كتب في بعض كتب التاريخ بأن مصطفى النحاس كان قريبا من الإنجليز. 
وعن علاقة النقراشي بالملك فاروق، قالت هدى شامل:  الملك فاروق في مرة أوصل رسالة لجدي مفادها: بلغوا النقراشي الملك فاروق ليس تلميذا في مدرسته. 


وفي الحلقة أيضا تكشف تفاصيل مقتل النقراشي باشا على يد الإخوان، كما تجيب على سؤال: من قتل الشباب على كوبري عباس. 


وتتحدث أيضا في الحلقة عن كواليس مشاركة مصر في حرب فلسطين وموقف النقراشي. 


يذاع برنامج بالخط العريض تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساءا.

 

إيمان أبوطالب النقراشي أباظة قناة الحياة الجمعة

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