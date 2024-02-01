فوائد القيلولة في منتصف اليوم.. قد تقلل من التقلص الطبيعي للدماغ

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن القيلولة في منتصف اليوم قد تكون مفيدة لصحة الدماغ وتقليل التقلص الطبيعي للدماغ.

قالت الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه عندما نقوم بأنشطة معقدة أو مرهقة عقليًا، فإن الدماغ يستهلك الكثير من الطاقة ويتراكم فيه الضغط والتوتر، ومن المعروف أن القيلولة قصيرة الأمد (غالبًا بين 10 و 30 دقيقة) يمكن أن تساعد في تجديد واستعادة الطاقة والتركيز.

تشير بعض الأبحاث إلى أن القيلولة في منتصف اليوم قد تحسن الأداء العقلي والتركيز، وتساعد في تعزيز الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية. قد تساعد القيلولة أيضًا في تقليل التعب والتوتر، مما يمكن أن يسهم في تخفيف التقلص الطبيعي للدماغ.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن فوائد القيلولة تختلف من شخص لآخر، قد يجد بعض الأشخاص أن القيلولة قد تؤثر سلبًا على نوعية نومهم في الليل أو يشعرون بالخمول بعد الاستيقاظ. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك ظروف أو ارتباطات تمنع البعض من أخذ قيلولة خلال النهار.

إذا كنت ترغب في تجربة القيلولة في منتصف اليوم لتحسين وظائف الدماغ والتركيز، فمن المهم أن تحرص على أن تكون القيلولة قصيرة الأمد وتحدث في وقت مبكر بعد الظهر لتجنب التأثير على نومك في الليل.