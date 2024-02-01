مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: مصر بها 140 هرما |فيديو

قال الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية، إن هناك اهتمام كبير للغاية من القيادة المصرية بالآثار المصرية، وذلك ابتداءً من موكب المومياوات الملكية، و طريق الكباش في الأقصر، و حالياً اختيار الدكتور سليم حسن عالم الأثار الكبير كي يكون شخصية معرض الكتاب لهذا العام.

وأضاف الحسين عبد البصير خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن هناك حوالي 140 هرما في مصر ، لافتاً إلى أن الفكرة الهرمية بدأت قبل ميلاد المسيح ،منذ حوالي 4700 عام.



وأشار مدير متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية إلى، أن أول هرم تم بناؤه في سقارة ،ويتكون من 6 مصطبات و يعتبر من أقدم و أعرق الأهرامات في مصر، لافتاً إلى أن هرم خوفو له 14 مكوناً وأبرزها مراكب الشمس.