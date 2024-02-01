رئيس كولومبيا يدعو لتشكيل لجنة سلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اقترح رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، تشكيل لجنة سلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وقال بيترو في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أعتبر أن من الأولويات التحرك بسرعة نحو الوقف الفوري للأعمال العدائية وبدء المحادثات من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن".

ويأتي ذلك، بعد أن قال الرئيس الكولومبي إن نتنياهو كتب إليه في 11 يناير يطلب المساعدة في إطلاق سراح الرهائن.

وقال نتنياهو في رسالته إلى الرئيس الكولومبي، استخدام "أي تأثير" لديه مع إيران وتركيا وقطر للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، وفقا لشبكة CNN.

وأضاف نتنياهو في رسالته إلى بترو، أن كلا من إسرائيل وكولومبيا لديهما "قضية مشتركة" في إطلاق سراح الرهائن، وذكر الرهينة إلكانا بوهبوت، وهي مواطنة إسرائيلية متزوجة من مواطن كولومبي.