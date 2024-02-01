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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة في عيد الحب

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

يحيى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ،حفلا غنائيًا يوم 14 فبراير المقبل بساقية الصاوى ، ضمن جدول حفلات الساقية لعيد الحب.

ومن المقرر أن يبدآ الحفل فى تمام الثامنة مساء ،فيما تم طرح التذاكر بسعر موحد  250 جنيهًا.

وكان قد الفنان عبد الباسط حمودة عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك فيديو ، تحدث فيه عن الأزمة القائمة بين عمر كمال وسعد الصغير.

 

 

وأكد عبد الباسط حمودة فى الفيديو ان يعتبره نفسه بالإضافة الى طارق الشيخ وعدد من المطربين الشعبين هم | التاريخ " ، مؤكدًا أنه حين علم بالأزمة القائمة بين سعد وعمر كمال ، أعتقد ان الأخير قد أخطأ فى المطربين الشعبيين من هذا الجيل ، الا انه اتضح له بعد ذلك انه لم يخطئ فى حقهم ، بل إن الأخير دافع عن نفسه ، بعد الكلمات التى صدرت فى حقه من قبل " سعد الصغير " .

وتابع : أن كل من عمر كمال وحسن شاكوس يكنون لهم كل الحب والاحترام ، كما وعده عمر كمال فى نهاية الحديث بينهم الى الظهور من خلال خاصية اللايف لتوضيح الأمر. 

 

 

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