ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (1,150 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

وكذا ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

وضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس).

كما تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.