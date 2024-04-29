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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة| صور

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (1,150 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

وكذا ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

وضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس).

كما تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

استروكس القاهرة الاستروكس المخدرات مخدرات مخدر الهيروين مكافحة المخدرات مديرية أمن القاهرة

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