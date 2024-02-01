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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنظيم دورة تدريبية في اللغة العربية لـ 50 إماما بـ "آداب طنطا"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا عن تنظيم كلية الآداب  لدورة تدريبية في اللغة العربية لـ 50 إماما مرشحاً من  مديرية  الأوقاف بالغربية بدءا من يوم السبت 3/2/2024 ولمدة 4 أيام، وذلك إطار التعاون بين جامعة طنطا ووزارة الأوقاف بالغربية.

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وأضاف رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الأوقاف، لتأهيل وتدريب الأئمة وتنمية مستواهم العلمي والثقافي في جميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب وكليات الجامعة لتدريب وتأهيل الأئمة و إمدادهم بالعلوم الحديثة.

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أشاد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بدور وزارة الأوقاف في الاهتمام بتقديم برامج جديدة مستحدثة في تدريب الأئمة، لتنمية وصقل قدراتهم علميًا ومعرفيًا، مؤكداً حرص الجامعة على التعاون مع وزارة الأوقاف في تقديم برامج تدريبية متميزة.

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من جانبه أضاف الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب أن عقد هذه الدورات يأتي في إطار حرص الكلية على أداء دورها المجتمعي من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات، مشيراً إلى أن الدورات يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتستهدف صقل مهارات الأئمة وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيرات السريعة في المجتمع.

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