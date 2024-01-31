سقوط ديلر طنطا بحوزته أقراص مخدرة ب2.5 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بطنطا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزته (25 ألف قرص مخدر – 5 آلاف قرص مؤثر – 495 ألف قرص لعقاقير مجهولة المصدر - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,550,000) إثنان مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.



