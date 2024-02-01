كيف نقي أبناءنا من خطر الإدمان.. ندوة توعوية بمركز شباب بالدقهلية

نظمت لجنة التوعية المجتمعية التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة ندوة توعوية بعنوان “ كيف نقي أبناءنا من خطر الإدمان أسرة قوية =مستقبل أفضل ” "بمركز الشباب بقرية ميت علي تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورعاية الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون بين جامعة المنصورة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومؤسسة حياة كريمة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية.

حيث حاضر في الندوة فضيلة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية والدكتورة سحر عبد العزيز الدكروري أستاذ بطب المنصورة ورئيس لجنة التوعية المجتمعية التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بجامعة المنصورة ورئيس لجنة المرأة بمجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية وأعضاء لجنة التوعية المجتمعية و إسلام البشلاوي رئيس وحدة مكافحة الإدمان بمحافظة الدقهلية السابق والدكتورة أمل يونس مدير إدارة التخطيط بإدارة المشروعات بجامعة المنصورة.



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