عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: استئناف الحوار الوطني بداية حقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية

عفاف زهران عضو مجلس
عفاف زهران عضو مجلس النواب

أكدت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي خلال الفترة القادمة، واستئناف جلسات الحوار الفعلية والتركيز على الشأن الاقتصادي.

وقالت النائبة البرلمانية، في تصريحات صحفية، إن دعوة الرئيس، أعقبها على الفور إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قرار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مشددة على أهمية التوقيت الذي تأتي فيه عملية استئناف الحور في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.

وأوضحت عفاف زهران، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات قوية وكبيرة، وتتطلب تحركات على قدر المستوى ، وبالتالي فغن الحوار هو البداية الحقيقية للحل، من خلال حوار مجتمعي موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأشارت إلى أن وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030"، ستكون أحد الأوراق الرئيسية على طاولة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وذكرت أن الحوار الوطني، فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالحوار الوطني مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حوار وطني اقتصادي الشأن الاقتصادى الظروف الاقتصادية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

نشرت الفسق والفجور .. تطورات مثيرة فى قضية الراقصة حورية

ترشيحاتنا

تسعير عشوائي| تحذير من نشأة سوق سوداء للذهب.. وقرار عاجل بشأن البيع

في اتصال مع نظيره الإيراني.. شكري يعرب عن قلق مصر من اتساع الصراع بالمنطقة

3 درجات تحت الصفر| تفاصيل أقسى ساعات الطقس على مصر.. ودرجات الحرارة بالمحافظات

يغير حياتك 180 درجة.. عليك بهذا العمل بعد مغرب شمس الخميس

رئيس المجلس الأوروبي: مستمرون في الجهود لإيصال المساعدات لغزة وتحقيق حل الدولتين

نشرت الفسق والفجور .. تطورات مثيرة فى قضية الراقصة حورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

فيديو

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ