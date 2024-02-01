برلمانية: استئناف الحوار الوطني بداية حقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكدت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي خلال الفترة القادمة، واستئناف جلسات الحوار الفعلية والتركيز على الشأن الاقتصادي.

وقالت النائبة البرلمانية، في تصريحات صحفية، إن دعوة الرئيس، أعقبها على الفور إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قرار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مشددة على أهمية التوقيت الذي تأتي فيه عملية استئناف الحور في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.

وأوضحت عفاف زهران، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات قوية وكبيرة، وتتطلب تحركات على قدر المستوى ، وبالتالي فغن الحوار هو البداية الحقيقية للحل، من خلال حوار مجتمعي موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأشارت إلى أن وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030"، ستكون أحد الأوراق الرئيسية على طاولة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وذكرت أن الحوار الوطني، فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالحوار الوطني مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية.