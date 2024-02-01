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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التوسع فى إنتاجية أصناف الزيت .. توصيات ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية

صدى البلد

أعلن قسم بحوث الزيتون بمركز البحوث الزراعي عن افتتاح ورشة عمل بعنوان (  الرؤية المستقبلية لزراعة الزيتون ) وبحضور عدد من المهتمين وممثلين عن مجلس الزيتون والمهندسين والباحثين المهتمين  .


وصرح الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين بأن توصيات الورشة كالتالي .. 


عند انشاء مزرعة زيتون جديدة من الضرورى الحصول على شتلات زيتون من مصدر موثوق فيه وخاليه من مسببات الامراض والحشرات.


- الاعتماد على زراعة الاصناف المحلية فى مناطق الاستصلاح الجديدة نظرا لتوافقها مع الظروف المصرية.


- التوسع فى زراعة اصناف الزيت نظرا لزيادة الطلب المحلى والعالمى عليها.


عدم التوسع فى زراعة صنف الاربكوين فى مصر نظرا لانخفاض مواصفات جودة الزيت .


دراسة سلوك التراكيب الوراثية الجديدة فى مختلف المناطق مع معرفة مدى حساسيتها للاصابة بالامراض والحشرات.


فى حالة الزراعة عالية الكثافة يجب الاعتماد على الميكنه بشكل كامل وذلك لضمان نجاح الزراعة مع الاعتماد على أصناف معينة لها مواصفات خاصة. 


ضرورة تسهيل وتقصير وقت اجراءت تسجيل الاصناف وذلك للاستفادة من الحصول على اصناف جديدة.


تخصيص مساحة 5 افدنة لزراعة امهات لسلالات الزيتون الجديدة خاصة السلالات الزيتية نظرا لزيادة الطلب عليها وكذلك لامكانية انتاج شتلات معتمدة منها خاصة بعد الانتهاء من تسجيلها.


توزيع السلالات الجديدة على المزارعين الذين يقومون بشراء  شتلات من المعهد بنسبة لا تقل عن 5% وذلك لتسهيل دراسة هذة السلالات تحت ظروف بيئة مختلفة ولامكانية عمل خريطة صنفية لهذة السلالات وكذلك دراسة تاثير ظروف الملوحة والجفاف عليها.

يأتي ذلك تحت رعايه  الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعيه وبحضور  الدكتور  شرين عاصم - نائب رئيس المركز  والدكتور ايمن حموده - مدير معهد بحوث البساتين والدكتور رمضان محمد - وكيل المعهد للارشاد والتدريب  والدكتور محمد ابوالوفا - رئيس قسم بحوث الزيتون.

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