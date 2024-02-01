انتبه.. أطعمة تدمر الكلى وتصيب بالأمراض

تلعب الكلى دورًا حيويًا في الجسم، فهي تُساعد على تصفية الدم من الفضلات والسموم، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على توازن السوائل.

الأطعمة التي تُهدد صحة الكلى وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك

1. اللحوم الحمراء:

تحتوي على نسبة عالية من البروتين والفسفور، مما يُشكل عبئًا على الكلى.

ينصح بتناول بدائل مثل الأسماك والدواجن الخالية من الدهون.

2. الملح:

يُسبب احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، مما يُضغط على الكلى.

ينصح بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 2300 ملليجرام يوميًا.

3. الفوسفور:

يُوجد في اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، والمكسرات، والمشروبات الغازية.

يُمكن أن يُسبب تراكم الفوسفور في الدم، مما يُؤدي إلى أمراض الكلى.

ينصح باختيار منتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم، والحد من تناول المكسرات.

4. السكريات المضافة:

تُسبب زيادة الوزن والسمنة، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض الكلى.

ينصح بتقليل استهلاك السكريات المضافة، مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية والحلويات.

5. الكافيين:

يُسبب ارتفاع ضغط الدم، مما يُشكل عبئًا على الكلى.

ينصح بتقليل استهلاك الكافيين، خاصةً للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى.

6. بعض الأدوية:

بعض مسكنات الألم، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، يمكن أن تُسبب تلف الكلى.

ينصح بمراجعة الطبيب قبل تناول أي أدوية، خاصةً إذا كنت تعاني من أمراض الكلى.

نصائح للحفاظ على صحة الكلى:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب الكثير من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام.

التحكم في ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين.

إجراء فحوصات الكلى بانتظام.