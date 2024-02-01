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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

التنسيقية تناقش دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب

رامى جلال عضو مجلس
رامى جلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب اليوم ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر"، تناقش دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، وذلك على هامش الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

وناقشت الندوة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما القت الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

أدار الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي د. رامي جلال  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب الشباب ومؤسسات النشر دور مؤسسات النشر معرض القاهرة الدولي للكتاب ناريمان خالد

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