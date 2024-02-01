متابعات ميدانية لـ 28 مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت 28 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة خلال الفترة المسائية.



وشملت المتابعات مراجعة انتظام العاملين وتقديم الخدمات للجمهور و مراجعة عوامل الأمن والسلامة ومراجعة أماكن تواجد طفايات الحريق والإهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة الخاص بالمركز .



وقد أكد الصبروط استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على إلتزام المراكز بتنفيذ الأنشطة، وكذلك مراجعة الاجراءات الدفترية والإدارية.



وأشار إلى أن المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب تهدف إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.