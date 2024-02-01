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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة القليوبية يشهد ورشة عمل حول الاتصال والتواصل المجتمعي للجوالة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ورشة عمل حول الاتصال والتواصل المجتمعي للجوالة والجوالات  بقاعة الاجتماعات بالمديرية ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  


حاضرت الورشة الدكتورة عبير محمد عبد الحميد استشاري التنمية البشرية ومدرب بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ، وعامر حمدي مدير ادارة الشباب بالمديرية ومعاوني المدير العام لشئون الشباب والرياضة . 


وناقشت الورشة مفهوم الاتصال والتواصل والفرق بينهما وكيفية التدريب على التواصل الجيد والناجح ودور التواصل من خلال فرق الجوالة بالمجتمع والمفاتيح العشر للنجاح وتحقيق الأهداف . 


الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال رؤية واستراتيجية الوزارة إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير مفاهيم البناء العقلي لدى النشء والشباب ونشر الوعي بالقضايا التي تساهم في تطوير الشخصية المصرية وتساهم في بناء المجتمع فيما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

القليوبية استشاري التنمية البشرية التنمية البشرية الجمهورية الجديدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط

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