قرار عاجل ضد شبكة دولية لتهريب المصريين من 4 محافظات لإيطاليا.. خاص

أحال المحامي الأول لنيابة كلي شرق القاهرة 6 متهمين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين شبكة دولية لتهريب المصريين من محافظات الدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية إلى دولة إيطاليا عبر شبكات الهجرة غير الشرعية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية" مهاجر بطريقة غير شرعية بأن دبر انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني.

كما أن المتهم الثاني هرب وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية" عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن دبرا انتقاله من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني.

كما أن المتهم الثالث هرب وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية" عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن دبر انتقاله من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني.

كما أن المتهمين جميعا هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن دبر انتقاله من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا.