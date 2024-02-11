عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

صدى البلد

أثار مجموعة من الباحثين الصينيين، الجدل؛ بعد نشر دراسة عن فيروس متحور، يعد مرتبطا بفيروس كورونا، وتصل نسبة وفياته إلى 100 بالمائة، حيث أكدوا أنه تم إجراء تجارب له على فئران تعد متوافقة مع البشر.

شاهد الفيديو:

وفقا لموقع “إكسبريس”، أعادت التجربة المثيرة للجدل، إلى الأذهان، البحث عن أصل فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي يعد غير معروف حتى الآن، حيث ترى بعض الآراء أنه يعد نتاجا لتجربة معملية صينية خارجة عن السيطرة.

ويبدو أن العلماء قاموا بتجربة سلالة متحورة من GX_P2V والذي تم اكتشافه في مجموعة من الحيوانات.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها عن فيروس، وتسفر نتاجحها عن العديد من الوفيات بنسبة 100% في الفئران المستخدمة في التجارب، وهو ما قد يتجاوز بكثير نتائج العديد من الأبحاث السابقة.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

موضوعات متعلقة

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

ترشيحاتنا

بعد مرور نصف ساعة .. حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية يوقف المباراة لهذا السبب

ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

أستاذ بالأزهر يحسم الجدل: هذه الحالات يجوز قطع صلة الرحم معها

سر التويتة المليونية.. أحمد موسى يكشف سر صورة من 2008 وموقف مبارك الصارم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

أساطير القارة .. حسام حسن يلبي دعوة كاف بحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية|صور

جريء جدا.. مايا دياب تشغل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ