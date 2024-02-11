شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

أثار مجموعة من الباحثين الصينيين، الجدل؛ بعد نشر دراسة عن فيروس متحور، يعد مرتبطا بفيروس كورونا، وتصل نسبة وفياته إلى 100 بالمائة، حيث أكدوا أنه تم إجراء تجارب له على فئران تعد متوافقة مع البشر.

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وفقا لموقع “إكسبريس”، أعادت التجربة المثيرة للجدل، إلى الأذهان، البحث عن أصل فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي يعد غير معروف حتى الآن، حيث ترى بعض الآراء أنه يعد نتاجا لتجربة معملية صينية خارجة عن السيطرة.

ويبدو أن العلماء قاموا بتجربة سلالة متحورة من GX_P2V والذي تم اكتشافه في مجموعة من الحيوانات.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها عن فيروس، وتسفر نتاجحها عن العديد من الوفيات بنسبة 100% في الفئران المستخدمة في التجارب، وهو ما قد يتجاوز بكثير نتائج العديد من الأبحاث السابقة.