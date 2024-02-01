العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

احتفل الفنان عصام كاريكا، بزفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء.

شاهد الفيديو:

وخطفت مي عصام كاريكا الأنظار، بفستان زفاف جذاب، مطرز بالكامل من تصميم دار الأزياء taya couture، والتي أذهلت جميع المتابعين على السوشيال ميديا.

وحرصت المخرجة مي عصام كاريكا على اختيار الألوان البارزة التي تناسب بشرتها القمحاوية، وتبرز جمال عينيها بالمكياج الناعم، فاعتمدت على الألوان الزاهية كالبينك والبيني الفاتح.

كما اختار تسريحة الشعر البسيطة دون أي تكلف مع وضع طرحة الفستان الابيض على الرأس بطريقة جذابة، وزينت أذنيها بقرطين سواريين مميزين.