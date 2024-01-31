عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

يعيش الفنان أحمد سعد قصة حب جديدة مع فنانة شابة شهيرة، ولكنه لا يرغب في إعلان أي تفاصيل حاليا، حيث يفكر جديا في الزواج منها.

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وأخبر أحمد سعد، بعض المقربين منه، بأنه ينوي الزواج من الفنانة الشابة، ولكنه ينتظر بعض الوقت للتعرف على بعضهما البعض خاصة أن تعارفهما كان منذ أسابيع قليلة.

وكانت علياء بسيوني، كشفت عن طلاقها من أحمد سعد بناءً على رغبته، وانتقدت تصرفه الذي تسبب في خراب بيتهما، مشيرة إلى قيامها بالتضحية بالكثير من الأمور حتى تستمر حياتهما وتبني بيتا لأسرة سعيدة.

ويحل الفنان أحمد سعد، ضيفا على برنامج "sold out" والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وذلك يوم 18 فبراير المقبل.

الحلقة من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام القادمة على مسرح الجمهورية بحضور الجمهور ، ويلي الحوار بين محمود سعد وأحمد سعد حفلة غنائية للاخير .

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "بعتذرلك "، عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.