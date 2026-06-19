ارتفاع غير مسبوق في حالات الطرد بالمونديال

شهدت بطولة كأس العالم 2026 ارتفاعًا لافتًا في عدد البطاقات الحمراء، بعدما وصل إجمالي حالات الطرد إلى ست بطاقات حتى الآن، متجاوزة بذلك الرقم الذي سجلته نسخة قطر 2022، والتي انتهت منافساتها بأربع بطاقات حمراء فقط طوال البطولة.

ويعكس هذا الارتفاع قوة المنافسة والالتحامات البدنية الكبيرة التي تشهدها مباريات النسخة الحالية، إلى جانب الصرامة الواضحة من جانب الحكام في تطبيق القانون، خاصة تجاه التدخلات العنيفة والسلوك غير الرياضي، وهو ما أدى إلى زيادة عدد اللاعبين المطرودين قبل انتهاء البطولة.

منافسات أكثر قوة وندية

تؤكد الإحصاءات أن مباريات كأس العالم 2026 تتسم بدرجة عالية من الندية والإثارة، حيث لا تتردد الأطقم التحكيمية في اتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على سلامة اللاعبين وضمان سير المباريات وفقًا للوائح، وهو ما انعكس على ارتفاع عدد البطاقات الحمراء مقارنة بالنسخة الماضية.

كندا تتفوق بثلاثية في الشوط الأول

وفي سياق آخر، أنهى منتخب كندا الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد أمام منتخب قطر، في المباراة التي أقيمت على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح كايل لارين التسجيل في الدقيقة السادسة عشرة، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية كبيرة قبل الاستراحة.

طرد يزيد من معاناة قطر

وتعقدت مهمة المنتخب القطري في الدقيقة الثانية والثلاثين، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه همام الأمين إثر تدخل قوي، ليكمل المنتخب اللقاء بعشرة لاعبين.

وجاءت حالة الطرد لتزيد من معاناة المنتخب القطري أمام الهجوم الكندي، الذي استغل النقص العددي وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليضع المنتخب الكندي قدمًا نحو تحقيق انتصار مهم يعزز فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي