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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس العالم بالفوز على كوريا الجنوبية

المكسيك
المكسيك
رباب الهواري

حسم منتخب المكسيك تأهله رسميًا إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوادالاخارا بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

شوط أول متكافئ دون أهداف

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من المنتخبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب وصنع عدد من الفرص، إلا أن الدفاعات وحارسي المرمى نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، وسط حذر واضح من الجانبين ورغبة في تجنب استقبال هدف مبكر.

رومو يمنح المكسيك بطاقة التأهل

مع بداية الشوط الثاني، فرض المنتخب المكسيكي سيطرته بشكل أكبر على المباراة، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف الفوز في الدقيقة الخمسين، عندما سجل رومو هدف المباراة الوحيد بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت الشباك، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية ثمينة حافظوا عليها حتى صافرة النهاية.

وحاول منتخب كوريا الجنوبية العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، وكثف من هجماته بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع المكسيكي ظهر بصورة قوية، ليحافظ على تقدمه ويخرج بالنقاط الثلاث.

صدارة مستحقة للمجموعة الأولى

بهذا الانتصار، رفع منتخب المكسيك رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى ويصبح أول المنتخبات التي تحجز مقعدها في دور الستة عشر بالنسخة الحالية من كأس العالم 2026.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بينما يتساوى منتخبا التشيك وجنوب أفريقيا برصيد نقطة واحدة لكل منهما، لتظل المنافسة قائمة بينهما على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدور المقبل، في انتظار نتائج الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات

المكسيك اخبار الرياضة كأس العالم كوريا الجنوبية

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