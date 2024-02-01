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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنتخب كله يتحمل المسئولية.. سارة حازم: أبو جبل شخصية هذا الأسبوع

سارة حازم
سارة حازم

أعلنت الإعلامية سارة حازم طه، اختيار حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل شخصية هذا الأسبوع، في برنامج "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون".


وقالت خلال برنامجها "كل الزوايا"، إن أبو جبل في البطولة السابقة كان واحد من أبطال المنتخب، وعمل حالة في إفريقيا، لدرجة عند وصوله للملعب كان الجمهور في الملعب يهتف باسمه.


وتابعت: "اللى حصل أن أبو جبل كان بعيد عن المنتخب والمعسكرات والمبادرات الودية لفترة، وكان يتم الاعتماد على محمد صبحي بعد محمد الشناوي، وكان في الترتيب الثالث، وعند إصابة محمد الشناوي في مباراة كاب فيردي وجد أبو جبل نفسه في حراسة المرمى، بدون تأهيل لذلك، وبعدها مباراة الكونغو الديمقراطية".


وواصلت: "نفسيا ساعات الحجات دي بتفرق، في إنك تكون محضر اللاعب نفسيا بشكل كويس".

مباراة الكونغو


ولفتت إلى أن أبو جبل لعب بشكل جيد في مباراة الكونغو الديمقراطية، وذهبنا إلى ضربات الجزاء، وشاط أبو جبل الكرة الثامنة بدلا من مهند لاشين، وللأسف جاءت الكرة في العارضة وخرجنا من البطولة.


وأردفت: "من ساعتها والهجوم على أبو جبل لم يتوقف، وقالوا ازاي كان بيروح في نفس الزاوية.. المنتخب كله يتحمل المسئولية والمدرب، لكن نسيب كل حاجة ونحمل أبو جبل المسئولية لوحده؟، ده أمر غريب جدا.. أبو جبل كان مرة بطل وكان مرة ضحية لهذا السبب اخترنا هذا الاسبوع أبو جبل شخصية هذا الأسبوع".

إصابة محمد الشناوي الإعلامية سارة حازم الكونغو الديمقراطية برنامج كل الزوايا مهند لاشين محمد الشناوي

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