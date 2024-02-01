رئيس جامعة الأزهر: الإمام الأكبر يرعى 60 ألف طالب من الوافدين

وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لعنايته ورعايته للطلاب الوافدين من 140 دولة والبالغ عددهم 60 ألف طالب وطالبة يدرسون في الأزهر الشريف ثم يعودون إلى بلادهم ليصبحوا سفراء الوسطية والاعتدال في بلادهم.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الملتقي الثامن الذي تنظمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي تحت عنوان "الشباب والمسئولية المجتمعية" بمحافظة الاسماعيلية.

وأشاد رئيس الجامعة بالنشاط الكبير الذي يقوم عليه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالقاهرة نحو توعية الشباب وترسيخ قيم الانتماء لديهم انطلاقا من أن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل ، مشيرا بأن الجلوس مع الشباب يعيد الحيوية، لافتا إلى أن مثل هذه الملتقيات تعد فرصة طيبة لتلاقح الأفكار وتكوين الصداقات بين الشباب وبعضهم البعض شريطة أن تكون تلك الصداقات مفيده لهم في حياتهم وان المرء يبقي شبابا بهمته وعزيمته .

وفي ختام الملتقي تم فتح حوار مفتوح بين الطلاب تم خلاله طرح العديد من الاستفسارات علي رئيس الجامعة وقام فضيلته بالرد علي الاستفسارات الطلابية، مؤكدا أن الجامعة تولي الطلاب عناية كبيرة باعتبارهم محور العملية التعليمية.