حدث ليلا | صندوق النقد: اتفقنا مع مصر على حماية منخفضي الدخل .. الأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة .. مصير جعفر العمدة 2 .. بكري: ضبط الأسعار وتقليل التضخم خلال أيام

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
متحدث النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» رأيه في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد على أذهان المواطنين عن السبب والفائدة من التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية.
أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة
حذرت هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم استقرار الطقس يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، خاصة على السواحل الشمالية
الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق
وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة. نصائح وزارة الداخلية للقيادة أثناء الشبورة: خفض
الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو الأطفال المكبلين من الخلف
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطعى فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام يظهر خلال أحدهما طفلين مكبلى الأيدى من الخلف وصوت إحدى السيدات تعاتبهما، والآخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى عليهما بالضرب. بالفحص أمكن تحديد الطفلين (طالب وطالبة ، مقيمان بدائرة قسم شرطة فيصل -السويس
ماذا بعد الاعتذار؟.. الكومي يكشف المنتظر من اتحاد الكرة بعد الخروج الأفريقي
كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن خطة تطوير الكرة المصرية، والموضوعة من جانب الجبلاية بعد إقصاء المنتخب الوطني من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية. وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، :" أتقدم بصفتي كعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة
مفاجأة مدوية | كولر يقرر رحيل نجم الفريق في الانتقالات الشتوية
كشف ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق أن كولر اخطر ادارة النادي الأهلي، بضرورة إحضار عرض لرحيل محمود متولي مدافع الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "كولر قرر الاستغناء عن محمود متولي بسبب الإصابات" ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
محمد شبانة يؤكد اقتراب الزمالك من صفقة مدوية
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يسعى بكل قوة لضم رمضان صبحي خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد انتقال عبدالله السعيد القلعة البيضاء، وقد تكون هذه الخطوة في صالح الأبيض لضم رمضان مستقبلا. وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية "هل الزمالك لديه القدرة المالية على دفع راتب رمضان صبحي
مي كساب تكشف مصير جعفر العمدة 2
كشفت الفنانة مي كساب مصير مسلسل جعفر العمدة 2 بعد تأجيل تنفيذه خلال موسم دراما رمضان 2024 رغم الإعلانات والتعاقدات
بعد إعلان المركزي..بكري: دخول 42 مليار دولار وضبط الأسعار وتقليل التضخم خلال أيام
طمأن الإعلامي مصطفى بكري، المصريين بشأن أزمة سعر الدولار، قائلا بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع سعر الفائدة انخفض الدوار إلى 2 جنيه ليكون 65 جنيه والبقية تأتي .... ا
حزب الوفد يطالب بتشريع قانون يلزم محمد صلاح والمصريين بالخارج بهذا الأمر
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، انه اقترح سن تشريع يلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من من رواتبهم بالدولار لمصر.......
عبد اللهيان: إيران لا تسعى إلى توسيع دائرة الحرب
أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا تسعى لتوسيع دائرة الحرب، موضحا أنه يجب على الدول التركيز على الوقف الفوري للحرب، وعلى الحل السياسي لأزمة غزة والضفة.
نساعد في سد عجز الموازنة .. صندوق النقد: اتفقنا مع مصر على ضرورة حماية الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل
أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن فريقه اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج حزمة السياسات الشاملة، مشيرًا إلى إحراز تقدم هائل في المناقشة.
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تدمير مقر وكالتها الإغاثية بغزة
استدعت وزارة الخارجية البلجيكية، الخميس، السفير الإسرائيلي، للاستيضاح عن تدمير “مكاتب وكالة التنمية البلجيكية” (أنابل) في قطاع غزة.
شهداء وجرحى في ضربات إسرائيلية على عدة مدن جنوبي غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب غزة.