حدث ليلا | صندوق النقد: اتفقنا مع مصر على حماية منخفضي الدخل .. الأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة .. مصير جعفر العمدة 2 .. بكري: ضبط الأسعار وتقليل التضخم خلال أيام

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد على أذهان المواطنين عن السبب والفائدة من التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية.

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم استقرار الطقس يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، خاصة على السواحل الشمالية

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة. نصائح وزارة الداخلية للقيادة أثناء الشبورة: خفض

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطعى فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام يظهر خلال أحدهما طفلين مكبلى الأيدى من الخلف وصوت إحدى السيدات تعاتبهما، والآخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى عليهما بالضرب. بالفحص أمكن تحديد الطفلين (طالب وطالبة ، مقيمان بدائرة قسم شرطة فيصل -السويس

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن خطة تطوير الكرة المصرية، والموضوعة من جانب الجبلاية بعد إقصاء المنتخب الوطني من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية. وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، :" أتقدم بصفتي كعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة

كشف ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق أن كولر اخطر ادارة النادي الأهلي، بضرورة إحضار عرض لرحيل محمود متولي مدافع الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "كولر قرر الاستغناء عن محمود متولي بسبب الإصابات" ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يسعى بكل قوة لضم رمضان صبحي خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد انتقال عبدالله السعيد القلعة البيضاء، وقد تكون هذه الخطوة في صالح الأبيض لضم رمضان مستقبلا. وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية "هل الزمالك لديه القدرة المالية على دفع راتب رمضان صبحي

كشفت الفنانة مي كساب مصير مسلسل جعفر العمدة 2 بعد تأجيل تنفيذه خلال موسم دراما رمضان 2024 رغم الإعلانات والتعاقدات

طمأن الإعلامي مصطفى بكري، المصريين بشأن أزمة سعر الدولار، قائلا بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع سعر الفائدة انخفض الدوار إلى 2 جنيه ليكون 65 جنيه والبقية تأتي .... ا

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، انه اقترح سن تشريع يلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من من رواتبهم بالدولار لمصر.......

أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا تسعى لتوسيع دائرة الحرب، موضحا أنه يجب على الدول التركيز على الوقف الفوري للحرب، وعلى الحل السياسي لأزمة غزة والضفة.

أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن فريقه اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج حزمة السياسات الشاملة، مشيرًا إلى إحراز تقدم هائل في المناقشة.

استدعت وزارة الخارجية البلجيكية، الخميس، السفير الإسرائيلي، للاستيضاح عن تدمير “مكاتب وكالة التنمية البلجيكية” (أنابل) في قطاع غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب غزة.