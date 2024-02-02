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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق

أرشيفية
أرشيفية

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.

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نصائح وزارة الداخلية للقيادة أثناء الشبورة: 

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة

إضاءة جميع انوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار.

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة ختى يشعر الغير بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة باى حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك الالتزام بتعليمات رجال المرور ومن الافضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

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