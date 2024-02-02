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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية | كولر يقرر رحيل نجم الفريق في الانتقالات الشتوية

كولر
كولر

كشف ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق أن كولر اخطر ادارة النادي الأهلي، بضرورة إحضار عرض لرحيل محمود متولي مدافع الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "كولر قرر الاستغناء عن محمود متولي بسبب الإصابات"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة امام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير المقبل وتحديدا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

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