عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تدمير مقر وكالتها الإغاثية بغزة

أرشيفية
أرشيفية

استدعت وزارة الخارجية البلجيكية، الخميس، السفير الإسرائيلي، للاستيضاح عن تدمير “مكاتب وكالة التنمية البلجيكية” (أنابل) في قطاع غزة.

وكتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، في تدوينة على حسابها عبر منصة “إكس”، أنه تم “قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (أنابل) بغزة”.

وشددت لحبيب، أن “استهداف المباني المدنية في غزة أمر غير مقبول”.

وأشارت إلى أنه “تم استدعاء السفير الإسرائيلي للاستيضاح عن تدمير مكاتب وكالة (أنابل) في غزة”.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد المئات واعتقال وإصابة الآلاف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%| ماذا يعني؟ وهذا ما ينتظر الاقتصاد المصري

ترشيحاتنا

مركز معلومات الوزراء يُشيد بالتنظيم والإقبال في معرض الكتاب

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

هيعيش ولا هيموت..الذكاء الاصطناعي يقيم حالات أخطر أنواع السرطان

الأول أنهي حياة طفليه والثاني أمه..تعرف على نهاية شابين صينيين تصدرا الترند

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تدمير مقر وكالتها الإغاثية بغزة

بعد إعلان المركزي..بكري: دخول 42 مليار دولار وضبط الأسعار وتقليل التضخم خلال أيام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب ولا أغرب حظر الاستحمام في إحدى الدول..تفاصيل

هاف ستوماك .. أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل

مقطع فيديو لمشهد مرعب لأفعى كوبرا في أحد المنازل ..شاهد

لسبب لا يتوقعه الكثيرون..فنان شهير يتبرع بمليون جنيه إسترليني لمدرسته..صور

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ