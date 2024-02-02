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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ونائب مجلس العموم البريطاني

صدى البلد

أذاعت فضائية إكسترا نيوز من غرفة الأخبار تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب مجلس العموم البريطاني، تلقي وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من النائب بمجلس العموم بالمجلس البريطاني ديفيد لامي وزير خارجية حكومة الظل الحزبي العمالي المعارض، وقد تناول الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير احمد أبو زيد ان وزير الخارجية أكد حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه الضمان التركيز الكامل لما تضمنه مجلس الامن٢٧٢٠ خاصة فيما يتعلق  بتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة لتنفيذ وتفعيل المساعدات لقطاع غزة.

وتطرق الحوار إلى التطورات المتزايدة في المنطقة على خلفية إستمرار الحرب في قطاع غزة ومخاطرها على مستقبل المنطقة.

مصر تعرب عن قلقها البالغ نتيجة العمليات العسكرية فى البحر الأاحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية

وأعرب وزير الخارجية في هذا الإطار عن قلق مصر البالغ نتيجة العملية العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي على البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية، محزرا من النتائج الوخيمة المترتية على توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

وزير الخارجية سامح شكري المجلس البريطاني السفير أحمد أبو زيد غزة حركة الملاحة الدولية ديفيد لامي

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