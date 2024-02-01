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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في اتصال مع نظيره الإيراني.. شكري يعرب عن قلق مصر من اتساع الصراع بالمنطقة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا من نظيره الإيراني حول تطورات الأزمة في غزة والجهود المصرية لمحاول التوصل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة تسمح بنفاذ المساعدات،حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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وأعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ تجاه مظاهر اتساع الصراع بالمنطقة والتوترات العسكرية المتزايدة في البحر الأحمر.

وأكد وزير الخارجية وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن بإنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم ١ فبراير الجاري اتصالاً هاتفياً من النائب بمجلس العموم البريطاني 'ديفيد لامي' وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض، تناول الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار حرص وزير خارجية حكومة الظل على التعرف على تقييم السيد وزير الخارجية بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والتحركات المصرية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي الساعية لإنفاذ التهدئة وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، فضلاً عن جهود تحقيق الإنفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.
 

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