الأهلي يفشل في التعاقد مع لاعبيين من أفريقيا.. اعرف السبب

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي عدم تمكن النادي الأهلي من ضم الموهبة الصغير النيجيري واللاعب الاوغندي الذي حصل الزمالك علي توقيعه.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك :"الاهلي لم يتمكن من ضم الاعب النيجيري الهداف ، ولم يتمكن من ضم موهبة غانا الذي يلعب ظهير ايسر والعديد من المراكز الأخرى بسبب ضيق الوقت".



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافساتالمجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تمتأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.