إنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 71 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 27 يناير الماضي حتي 2 فبراير الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 27 يناير*

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء اختبارات السمات الشخصية للمجموعة الأولى للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات على مدار ٣ أسابيع خلال الفترة من 28 يناير 2024 وحتي 12 فبراير 2024 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنظيم الاختبارات للمجموعة الثانية للمتقدمين علي أن يتم إخطارهم من الوزارة بموعد الاختبار في الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وأعلن وزير التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأسبوع الـ25 يتضمن أيضاً تنظيم 4 دورات تدريبية وهي: دورة بتكليف رئاسي عن "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الاعلام وطرق التأثير على الجمهور، ودورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية، ودورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، ويستفيد من هذه الدورات ( ١١٤ ) متدرباً من جميع المحافظات.

*الاثنين 29 يناير*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات لمواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، منذ بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحتي نهاية مساء الأحد والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤ ، حيث نجحت المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال ٤٨ ساعة من بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات في إزالة ٦٧٥ مخالفة مباني على مساحة حوالي ١٤٢ ألف متر مربع، وإزالة ١٨٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٧٠٦ فدان، وتم إزالة ١٢ حالة استزراع سمكي بمساحة ٩٠ فدان بمحافظة بورسعيد.

*الثلاثاء 30 يناير*

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك في إطار الدعوة الموجهة لسيادته لزيارة ولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل لعقد عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين بالمؤسسة والولاية وعدد من ممثلي الشركات الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية، واستهل وزير التنمية المحلية زيارته لولاية بافاريا بلقاء مع ماركس فيربر رئيس مؤسسة هانس سايدل وعضو البرلمان الأوروبي، مثمنا الجهود المبذولة من المؤسسة لدعم ورعاية المشروعات التنموية والاجتماعية في عدد من المجالات المهمة حيث احتفلت مؤخراً بمرور ٤٥ عاما علي تواجدها في مصر .

وقام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بزيارة مقر وزارة الزراعة والأغذية والغابات والسياحة البافارية، حيث التقى بوزير الزراعة والأغذية هيوبرت بيتلمارير وكبار المستشارين والقيادات بالوزارة، وشهد اللقاء مناقشة الجهود المبذولة من الدولة المصرية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتي تلقى اهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية ، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع بعض الجهات الدولية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمى لتدريب الكوادر المحلية على وقف الهدر الغذائي والتعاون من أجل تدريب المزراعين على تحسين عملية التعامل في مجال الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية وتوحيد الحيازات، موضحًا أن الوزارة نظمت مؤخراً للكوادر المحلية الأفريقية دورة في مجال الهدر الغذائي، معرباً عن تطلع الوزارة للتعاون مع وزارة الزراعة بالولاية لعقد دورات تدريبية للكوادر المحلية في مصر وذلك تحت رعاية مؤسسة هانس سايدل الألمانية.

*الأربعاء 31 يناير*

واصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لقاءاته مع كبار المسئولين في ولاية بافاريا حيث قام بزيارة إلى مقر وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة حيث كان في استقباله توبياس جوتهارت وزير الاقتصاد وقيادات الوزارة ، كما قام وزير التنمية المحلية بزيارة إلى مقر غرفة الصناعة والتجارية البافارية ، والتقى مع فولكر لينويبر مدير الغرفة ورئيس قسم الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية والدكتور كريستوف بريشتل نائب الرئيس التنفيذي للغرفة ورئيس قسم التعليم وسوق العمل والعمال المهنيين وعدد من قيادات الغرفة

واختتم اللواء هشام آمنة لقاءاته بزيارة إلى هيئة المعارض بولاية بافاريا والتقى مع الدكتور راينهارد فايفر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ميسي ميونخ، وخلال تلك اللقاءات

وأشاد وزير التنمية المحلية بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الشركات الألمانية في الدولة المصرية وعلى رأسها مشروعات شركة سيمنز والقطار السريع وفى عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية الأخرى ، معرباً عن التقدير الذى تكنه مصر للصناعة الألمانية التي تعد جزء مهم من تعزيز قوة الاقتصاد المصري.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من تسليم موقع انشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروه بالدقهلية ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر للشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات للبدء فى تنفيذ الأعمال وذلك استجابة لتكليفات القيادة السياسية بسرعة إنجاز الأعمال المخططة وضغط أنشطة المشروع فى فترة زمنية وجيزة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة من أجل تحقيق أعلى عائد بيئى واقتصادى مستدام على سكان محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ داخل نطاق تنفيذ المشروع.

واحتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يوم الأربعاء 31/1/2024 ، بختام فعاليات 3 دورات تدريبية من الأسبوع الـ25 بالخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ 86 متدربًا من جميع المحافظات، وتتضمن الدورات الأرشفة والفهرسة وتناول المستندات الإلكترونية ، والخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية، والمتابعة والتقييم وبناء القدرات، مشيرًا إلي استمرار دورتي إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالي ، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الاعلام وطرق التأثير على الجمهور للأسبوع الثاني .

*الخميس 1 فبراير*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدداً من الاجتماعات مع قيادات الإدارة المحلية بولاية بافاريا الألمانية للتعرف على التجربة الألمانية في إدارة شئون السكان بالولاية وتقديم الخدمات في كافة القطاعات الخدمية اليومية وكذا تجربة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال، وتضمنت اللقاءات التي عقدها وزير التنمية المحلية ، لقاءً مع نائب رئيس مقاطعة بافاريا الألمانية ونائب محافظ إقليم ميونخ والعاملين في مجلس وزراء ولاية بافاريا المعنيين بعمليات التخطيط والشئون الإدارية والمالية على المستوي المحلى وتنمية وتعزيز الموارد المحلية وخدمة سكان الولاية وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالمحليات، كما قام اللواء هشام آمنة بزيارة معمل التنمية الاقتصادية والابتكار للتعرف على تجربة ولاية بافاريا لرعاية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودور المستوي المحلى في هذا القطاع المهم .

*الجمعة 2 فبراير*

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى مدينة نورينبرج الألمانية بعدد من كبار رجال الأعمال العاملين فى مجال الابتكار والتنمية الصناعية ، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها لولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل، حيث تطرق اللقاء حول الفرص المتاحة للشركات الألمانية والبافارية فى السوق المصرى والذى يعد سوقاً واعداً يتوسط 3 قارات ويمتلك مقومات ذاتية كبيرة فى ظل عدد سكان يبلغ حوالى 106 مليون نسمة .

والتقى وزير التنمية المحلية مع مدير شركة بايرن إنوفاتيف ( إحدي الشركات الكبرى فى مجال الابتكار ) والذى استعرض ما تقدمه الشركة لقطاع الأعمال فى ولاية بافاريا وتوفير التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات ، معرباً عن تطلعه لتقديم خبرات الشركات فى تنظيم الفعاليات الكبرى والدخول فى عدد من المشروعات الجديدة والمبتكرة فى مصر وبصفة خاصة فى مجالات البيئة والموارد المائية حيث تتميز الشركة ببعض الأفكار الجديدة فى هذه المجالات .

والتقى وزير التنمية المحلية مع رئيس شركة سبكتر المحدودة السيد / راينهارد برودريشت ( احدي الشركات الرائدة فى مجال تكنولوجيا حماية البيئة ) ، وشهد اللقاء عرضاً من مسئولى الشركة حول مجالات عملها فيما يخص تقييم وإدارة المخاطر ومواجهة الأزمات والتعرف على أنظمة الإنذار المبكر للأمطار الغزيرة غير المتوقعة والتقنيات المبتكرة فى هذا الشأن وكيفية حماية الأشخاص بحلول شاملة وقت الفيضانات واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الأضرار .

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