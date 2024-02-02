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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

الأزهر يحتفي بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في معرض الكتاب

الفائزين بجائزة زايد
الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام ٢٠٢٤م

احتفى جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام ٢٠٢٤م، حيث أضاءت شاشات العرض الكبرى بصور البروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب المصري الشهير، والسيدة نيللي ليون كوريا - المعروفة باسم "الأم نيللي"، رئيس مؤسسة «المرأة الصامدة»، بالإضافة لشعاري الجمعيتين الإسلاميتين في إندونيسيا «جمعية نهضة العلماء»، و«الجمعية المحمدية».

كما يعقد جناح الأزهر الشريف، اليوم في تمام الساعة السادسة مساء، ندوة بعنوان «الأخوة الإنسانية بين الموضوعية والتحيز» احتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية والذي يحل غدا الرابع من فبراير، ويحاضر في الندوة أ.د. نظير عياد- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وأعلن المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد في أبوظبي اليوم الجمعة، أسماء المكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام 2024، موضحا أن اختيار المكرمين لهذا العام تم من قبل لجنة تحكيم مستقلة، بناءً على جهودهم الاستثنائية في مواجهة التحديات المجتمعية المعقدة والتشجيع على التعايش السلمي والتكافل بين الناس على المستوى المحلي والدولي. وأنه سيتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال مراسم خاصة، تقام يوم 5 فبراير 2024 في صرح زايد المؤسس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.


وأُطلِقت جائزة زايد للأخوة الإنسانية عام 2019، عقب اللقاء التاريخي في مدينة أبوظبي بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و قداسة البابا فرنسيس، والذي وقَّعا خلاله وثيقةَ الأخوة الإنسانية. وسُميت الجائزة بهذا الاسم تكريمًا للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي عُرف بإنسانيته وتفانيه في مساعدة الناس بغض النظر عن خلفياتهم وأجناسهم.

جناح الأزهر الازهر الشريف جائزة زايد للأخوة الإنسانية مجدي يعقوب

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