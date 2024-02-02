جسم خطير.. شرطة السويد تتحدث عن جريمة إرهابية محتملة قرب سفارة إسرائيل

أعلنت شرطة الأمن السويدية، اليوم الجمعة، أنه يجرى التحقيق بجريمة إرهاب محتملة وقعت منذ أيام قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة.

وقالت الشرطة السويدية إن جهازا متفجرا تم العثور عليه خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم يوم الثلاثاء يجري التحقيق فيه الآن باعتباره "جريمة إرهابية مشتبه فيها".

تم استدعاء الشرطة إلى السفارة يوم الأربعاء بعد اكتشاف "جسم خطير" على أراضيها، و فجرته فرقة القنابل الوطنية في ستوكهولم بعد تحديد أنه "نشط".

ولم تكن هناك إصابات أو أضرار في المبنى؛ حسب وكالة "رويترز".

ورفضت الشرطة التعليق على ماهية الكائن، لكن وسائل الإعلام ذكرت أنها قنبلة يدوية.

ووصف رئيس الوزراء السويدي الحادث في وقت لاحق بأنه "محاولة هجوم".

وذكرت شرطة الأمن، التي تحملت الآن المسؤولية عن التحقيق أنه "تم تغيير التصنيف الجنائي للجريمة المشتبه بها إلى جريمة إرهابية بسبب التهديدات غير القانونية ومحاولات التسبب في تدمير عام".