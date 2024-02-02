عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جسم خطير.. شرطة السويد تتحدث عن جريمة إرهابية محتملة قرب سفارة إسرائيل

الشرطة السويدية
الشرطة السويدية

أعلنت شرطة الأمن السويدية، اليوم الجمعة، أنه يجرى التحقيق بجريمة إرهاب محتملة وقعت منذ أيام قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة.

وقالت الشرطة السويدية إن جهازا متفجرا تم العثور عليه خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم يوم الثلاثاء يجري التحقيق فيه الآن باعتباره "جريمة إرهابية مشتبه فيها".

تم استدعاء الشرطة إلى السفارة يوم الأربعاء بعد اكتشاف "جسم خطير" على أراضيها، و فجرته فرقة القنابل الوطنية في ستوكهولم بعد تحديد أنه "نشط".

ولم تكن هناك إصابات أو أضرار في المبنى؛ حسب وكالة "رويترز".

ورفضت الشرطة التعليق على ماهية الكائن، لكن وسائل الإعلام ذكرت أنها قنبلة يدوية.

ووصف رئيس الوزراء السويدي الحادث في وقت لاحق بأنه "محاولة هجوم".

وذكرت شرطة الأمن، التي تحملت الآن المسؤولية عن التحقيق أنه "تم تغيير التصنيف الجنائي للجريمة المشتبه بها إلى جريمة إرهابية بسبب التهديدات غير القانونية ومحاولات التسبب في تدمير عام".

إسرائيل السفارة الاسرائيلية الشرطة السويدية جريمة إرهابية رئيس الوزراء السويدي رئيس الوزراء سفارة إسرائيل ستوكهولم قنبلة يدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

اشتباكات عنيفة.. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغل عسكري إسرائيل في غزة

النيران تشتعل فيها.. المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة بغزة

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

إنجاز تاريخي.. الأردن يهزم طاجيكستان 1-0 ويتأهل لنصف نهائي كأس أمم آسيا

صقيع وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين في 10 مناطق

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: بدأنا مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ