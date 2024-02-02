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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربع نهائي أمم أفريقيا وكأس آسيا .. أهم مباريات اليوم

صدى البلد

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها يشمل مواجهات مهمة في كأسي أمم أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى مباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة:

  1. نيجيريا X أنجولا – الساعة 7 مساءً - beIN Sports HD 3 Max
  2. الكونغو الديموقراطية X غينيا – الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة:

  1. طاجيكستان X الأردن – الساعة 1:30 مساءً - SSC1 HD
  2. أستراليا X كوريا الجنوبية – الساعة 5:30 مساءً - SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

  1. أتلتيك بيلباو X ريال مايوركا – الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

  1. ليتشي X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

  1. هايدنهايم X بوروسيا دورتموند – الساعة 9:30 مساءً - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

  1. ستراسبورج X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 2
الكونغو الديموقراطية الدوريات الأوروبية الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند الدوري الإسباني

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