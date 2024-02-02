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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى : وجود مصر بالدول العشر الأكثر بحثا للسفر أكبر ترويج للسياحة بها

خالد طنطاوى عضو مجلس
خالد طنطاوى عضو مجلس النواب

اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ما كشف عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أن مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثًا للسفر إليها عام 2023 على محرك البحث جوجل بمثابة ترويج كبير للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم لمصر ونجاح كبير لما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أمن واستقرار ومشروعات قومية كبرى انطلقت فى جميع انحاء مصر.


وأعلن " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع ما أكدت عليه صحيفة لوموند الفرنسية من أن وجود مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثا فى السفر إليها يرجع ذلك إلى وجود معالم سياحية قديمة، مثل : أهرامات الجيزة والأقصر والكرنك وأبو سمبل والقرى النوبية والطعام المصري المميز فضلًا عن المناخ المشمس على مدار العام مما يجعلها وجهة جذابة في أي موسم معرباً عن ثقته التامة فى السياحة المصرية خلال هذا العام سوف تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية
كما أعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته فى أن السياحة المصرية سيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة أزمة الدولار الراهنة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لاقامة المزيد من المشروعات السياحية فى جميع المحافظات والمناطق السياحية والأثرية داخل مصر.

خالد طنطاوى لجنة الدفاع مجلس النواب عبد الفتاح السيسي

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