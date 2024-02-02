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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: موظفو الخدمة المدنية بأمريكا وأوروبا يكتبون رسالة ضد العدوان على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أصدر مجموعة من موظفي الخدمة المدنية من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسالة غير موقعة تعلن فيها أن سياسات حكوماتهم فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس في غزة "خاطئة".

الرسالة، التي تقول صحيفة نيويورك تايمز إن لديها أكثر من 800 مؤيد، تشتكي من أن المخاوف التي عبر عنها المسؤولون سرًا "تم تجاوزها لاعتبارات سياسية وأيديولوجية" وبالتالي فإنهم "مضطرون إلى بذل كل ما في وسعنا نيابة عن بلداننا وأنفسنا من أجل لا تكونوا متواطئين في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن”.

وتستمر الرسالة في اتهام إسرائيل بإظهار "عدم وجود حدود في عملياتها العسكرية في غزة" وتجاهل "جميع الخبرات المهمة في مجال مكافحة الإرهاب التي اكتسبتها منذ 11 سبتمبر".

وجاء في الرسالة أن “العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تساهم في تحقيق هدفها المتمثل في إطلاق سراح جميع الرهائن وتعرض سلامتهم وحياتهم وإطلاق سراحهم للخطر”.

وأضاف أن "العملية لم تساهم في تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حماس، بل عززت بدلا من ذلك جاذبية حماس وحزب الله وغيرهما من الجهات الفاعلة السلبية".

ويدعو مؤيدو الرسالة إلى تحميل إسرائيل "المسؤولية عن المعايير الإنسانية الدولية ومعايير حقوق الإنسان المطبقة في أماكن أخرى"، و"استخدام كل النفوذ المتاح - بما في ذلك وقف الدعم العسكري - لضمان وقف دائم لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى غزة وإطلاق سراح آمن لجميع الرهائن."

وأضافوا: "ضعوا استراتيجية للسلام الدائم تتضمن دولة فلسطينية آمنة وضمانات لأمن إسرائيل، بحيث لا يحدث هجوم مثل 7 أكتوبر والهجوم على غزة مرة أخرى أبدًا".

ووفقا للرسالة، فإن المسؤولين الذين أيدوا المشروع ينتمون إلى 12 دولة مختلفة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

موظفو الخدمة المدنية الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي العدوان على غزة الحرب بين إسرائيل وحماس

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