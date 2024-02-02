القليوبية .. مصرع شخص صدمه قطار بشبين القناطر

اصطدم قطار بشخص على خط السكة الحديد بين طحانوب وكفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا من مامور مركز سبين بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص واسفر عن وفاتة .

بالانتقال والفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى " اشرف م ب " 44 سنه عامل اثناء تخطية السكة الحديد صدمة القطار ولقى مصرعة وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابةالتحقيق .