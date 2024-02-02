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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. مصرع شخص صدمه قطار بشبين القناطر

جثة
جثة

اصطدم قطار بشخص على خط السكة الحديد بين طحانوب وكفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا من مامور مركز سبين بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص واسفر عن وفاتة .

بالانتقال والفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى " اشرف م ب " 44 سنه عامل اثناء تخطية السكة الحديد صدمة القطار ولقى مصرعة وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابةالتحقيق .

القليوبية شرطة شبين القناطر شبين القناطر القناطر مدير أمن القليوبية

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