الجيش الإريتري يختطف المزارعين ويسرق الماشية في تيجراي.. وأسمرة ترد

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، بأن القوات الإريترية تختطف المزارعين وتسرق مئات الماشية في المناطق الحدودية لمنطقة تيجراي الإثيوبية، بعد 15 شهرًا من وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأهلية الإثيوبية هناك ودعا إلى انسحابهم، وفقًا لمذكرة مساعدات اطلعت عليها الوكالة الإخبارية.

وتستند المذكرة التي أعدتها مجموعة الصحة الإثيوبية في 31 يناير 2024، إلى تقييم منطقتين بالقرب من الحدود الإريترية من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وتوثق عدة حالات اختطاف ومداهمة للماشية من قبل القوات الإريترية.

وقدمت المذكرة إلى وكالة الـ"أسوشيتد برس" من قبل مسؤول من إحدى وكالات الأمم المتحدة بشرط عدم الكشف عن اسمها.

ونفى يماني جبرميسكل وزير الإعلام الإريتري، هذه المزاعم، وقال لوكالة أسوشييتد برس اليوم الجمعة إن التقارير عن مداهمة الماشية واختطافها "كاذبة".

وفي إحدى الحوادث، يوم 22 يناير، جرى اختطاف 8 رعاة مع ماشيتهم، وفي حادث آخر، في 6 ديسمبر، تم اختطاف 6 أشخاص مع 56 رأسًا من الماشية.

وفي حالة ثالثة، في 5 ديسمبر، سرق جنود إريتريون 100 رأس ماشية.

وتشير الوثيقة إلى أن عدة أجزاء من المنطقتين الحدوديتين إما "محتلة بالكامل أو خاضعة لدوريات" من قبل الجيش الإريتري، مما يعني أن النازحين بسبب الصراع لا يمكنهم العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم.

وتقول الوثيقة إن الجيش الفيدرالي الإثيوبي ليس له أي وجود في العديد من المناطق ويفشل في حماية الناس، بالإضافة إلى وفاة ما لا يقل عن 50 شخصًا بسبب الجوع في منطقتي شيمبلينا وأديميتي الفرعيتين، اللتين ضربتهما الجفاف ويصعب على العاملين في المجال الإنساني الوصول إليهما.

ويُعتقد أن المئات من الوفيات بسبب الجوع قد حدثت في جميع أنحاء المنطقة في الأسابيع الأخيرة وسط الجفاف وتأثيرات تعليق المساعدات وتحذر سلطات تيجراي من أن الوضع قد يؤدي إلى مجاعة شاملة.

وكانت إريتريا حليفًا رئيسيًا للحكومة الإثيوبية في الحرب التي استمرت عامين ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، وقواتها متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحق المدنيين والاستعباد الجنسي.

ودعا اتفاق السلام الذي أنهى الحرب في نوفمبر 2022 إلى انسحاب القوات الأجنبية من تيجراي، ولم تكن إريتريا من الموقعين ولا تزال تسيطر على عدة مناطق على طول الحدود مع إثيوبيا، وهي واحدة من أكثر الحدود المتنازع عليها في العالم.

وفي ذكرى وقف إطلاق النار، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القوات الإريترية إلى الانسحاب.

وقال: “هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في تيجراي”.

وبالرغم من أن وقف إطلاق النار أنهى قتالاً دموياً، إلا أن تنفيذه كان بطيئاً ولم يتم إحراز تقدم يذكر في مجال العدالة الانتقالية فيما يتعلق بجرائم الحرب، في حين لم يبدأ بعد برنامج نزع سلاح مئات الآلاف من المتمردين السابقين.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ الاتفاق وردت الحكومة الفيدرالية يوم الخميس بالقول إنه تم التعهد بأموال للوفاء بالتزاماتها.

ومنذ انتهاء حرب تيجراي، اجتاح العنف ولاية أمهرة المجاورة، حيث تقاتل الحكومة جيشا قاتل إلى جانبها ضد جبهة تحرير تيجراي.

وصوت البرلمان الاتحادي الإثيوبي يوم الخميس على تمديد حالة الطوارئ التي أعلنتها في أغسطس لقمع الاضطرابات.