كاش باك 80%.. الحكومة تدرس آليات تصدير العقار بالدولار| فيديو

قال الإعلامي طاهر حمدي، إن الدولة المصرية تدرس آليات تصدير العقار للخارج بالدولار الأمريكي، ضمن مبادرة جديدة.

وأوضح طاهر حمدي، خلال برنامج “عقار مصر”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، محاور مبادرة تصدير العقار للمصريين والأجانب، وجاءت المحاور كالتالي:

%80 كاش باك

- إنشاء شركة تتولى حصر الوحدات التي ستدخل ضمن المبادرة، وتسويقها وتصديرها للخارج، سواء للمصريين أو العملاء الأجانب.

- أن تكون الوحدات المبيعة جاهزة للتسليم للعملاء.

- تحويل ثمن الوحدة من الخارج، بنظام "الكاش".

- رد نحو 80% من سعر العقار للمشترين بالجنيه، بعد 10 سنوات، بحساب سعر الصرف حينها، بموجب سند حكومي من وزارة المالية.