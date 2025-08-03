مفاجأة .. فيريرا يرفض رحيل سيف الجزيري عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، أن المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا، أبدى اقتناعًا كبيرًا بإمكانيات اللاعب، وطلب من إدارة الكرة بالنادي استمراره، ومنحه فرصة حقيقية خلال الموسم الجديد.

وأضاف أن هذا الموقف، دفع مسؤولي ملف الكرة إلى التراجع عن فكرة تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ بعدما كان اسمه مطروحًا للرحيل عن القلعة البيضاء.

ومنح فيريرا، “الجزيري” أكثر من فرصة للمشاركة خلال المباريات الودية الأخيرة، وظهر خلالها بمستوى جيد نال به ثقة الجهاز الفني، مما يرجح بشكل كبير استمراره مع الزمالك في الموسم المقبل.