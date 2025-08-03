تعزيز الشراكة.. وزير الخارجية يلتقي رئيس "التنظيم والإدارة" لبحث آفاق التعاون والتطوير

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير عبد العاطي بالدور الحيوي الذي يضطلع به الجهاز في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير القدرات وبناء الكفاءات في مختلف المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.

كما أعرب عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون القائم مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة فيما يتعلق بالاستفادة من برامج الجهاز التدريبية في دعم وتطوير الكوادر الإدارية العاملة بوزارة الخارجية ومكاتب التصديقات التابعة لها.

وأكد وزير الخارجية والهجرة على حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع الجهاز، لاسيما في مجال تبادل الخبرات والتنمية الإدارية خاصة مع الدول الافريقية الشقيقة. كما نوه إلى الدور المصري في دعم أنشطة كل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنظمات الافريقية في مجال الإصلاح الاداري،بالإضافة التعاون مع الجهاز في إطلاق مبادرات وبرامج تعاون مشتركة مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما التقى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين إلى الخارج، حيث استعرض خلال اللقاء جهود الدولة في مجال الإصلاح الإداري، مؤكدًا حرص الجهاز على التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والسفراء بدول الاعتماد، لتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الدول وتحقيق المصالح الوطنية.