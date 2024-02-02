إيكونوميست : استقرار الشرق الأوسط يعتمد في الأساس على مصر

قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعتمد في الأساس على مصر في الأساس لأنها دولة أكثر أهمية مما يتصور الناس.



وأوضحت ايكونوميست أن احتمالات الحرب أو السلام في الشرق الأوسط تعتمد على العديد من الجهات الفاعلة، من بينها الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل والفلسطينيين السعودي وميليشيات الحوثى ولكن هناك دولة واحدة أكثر أهمية مما يتصور معظم الناس هي مصر.



وأضاف التقرير أن مصر بلد كبيرة، ويبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، فهي تدير قناة السويس، وتشترك في الحدود البرية مع غزة، وتحافظ على معاهدة سلام مع إسرائيل، وساعدت في التوسط في محادثات السلام.



وأشار التقرير إلى أنه لا يزال بإمكان مصر أن تلعب دوراً حيوياً للمساعدة في ضمان إقامة دولة للفلسطينيين وتوفير الأمن في قطاع غزة.