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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيجيريا أول المتأهلين لنصف نهائي أمم إفريقيا بالفوز على أنجولا

نيجيريا
نيجيريا

نجح منتخب نيجيريا في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف، في المبارة التى جمعت الفريقان على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي"، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والمقامة حاليا فى كوت ديفوار. 

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وتنتظر نيجيريا الفائز من مباراة جنوب إفريقيا وكاب فيردي غدا السبت.

وانتظر عشاق ومتابعو كرة القدم مباراة منتخب نيجيريا ومنتخب أنجولا ضمن منافسات دور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

وجاءت تشكيلة منتخب نيجيريا أمام أنجولا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023:

  • حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.
  • خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست، سيمي أجاي، كالفن باسي.
  • خط الوسط: زيدو سانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا.
  • خط الهجوم: سيمون موسيس، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكان.

تشكيلة منتخب أنجولا في مواجهة نيجيريا:

  • حراسة المرمى: سينيوري أنطونيو.
  • خط الدفاع: أفونسو، وجاسبار، وبواتو، وكارنيرو.
  • خط الوسط: فريدي، وكافومانا شو، وإستريلا.
  • خط الهجوم: جيلبرتو، وكريستوفاو مابولولو، وجيلسون.

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