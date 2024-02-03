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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيدة النقراشي: جدي تزوج ابنة عم صفية زغلول رغم أنها تعول 4 أبناء

الدكتورة هدي شامل
الدكتورة هدي شامل أباظة

قالت الدكتورة هدي شامل أباظة، أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس، وحفيدة محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، إن مصطفي أمين وصف إبراهيم باشا عبد الهادي بأنه عقل الثورة والنقراشي بأنه ضمير الثورة وأحمد ماهر هو لسان الثورة و الخطيب المفوه. 


وأضافت: “كان ضمير النقراشي باشا جليا أيضا في حياته الخا وكانت شخصيته متسقة مع نفسها، تزوج جدتي و هي أم لأربعة أولاد وتعهد لنفسه برعايتهم وأن يقوم بهذه المسئولية علي خير وجه، فحين تزوج لم يكن شابا وكان مكرسا حياته للثورة والحياة السياسية بعدها، وصفية زغلول هي من رشحت جدتي له ليتزوج منها حيث كانت ابنة عمها وأكثر ما أعجبه بها كانت صراحتها الشديدة وعرضها لحالها بدون مواربة”. 


وأضافت حفيدة النقراشي باشا، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”: “ لم أعايش جدي لأنه تم اغتياله عندما كانت والدتي في الـ12 من عمرها ولكني عايشت جدتي لزمن طويل فكانت سيدة منضبطة جدا ومحبة للنظام ومثقفة للغاية وهي نقطة التلاقي بينها وبين النقراشي باشا”.

 

الدكتورة هدى شامل أباظة محمود فهمي النقراشي النقراشي الملك فاروق عهد الملك فاروق

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